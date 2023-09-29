شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستأنف تصريف مياه محطة فوكوشيما 5 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليابان أن عملية تصريف الدفعة الثانية من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط، ستبدأ في 5 أكتوبر المقبل، في خطوة من المرجح أن تزيد من غضب الصين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تشغل المحطة، تعتزم تصريف ما يقرب من 7800 طن من المياه المعالجة، وهي الكمية نفسها التي جرى تصريفها في الدفعة الأولى، في البحر على مدى فترة 17 يومًا تقريبا.

وستبدأ الاستعدادات يوم الثلاثاء المقبل للتحقق من مستويات التريتيوم عند تخفيف المياه المعالجة بمياه البحر قبل إطلاقها.

وكانت الشركة بدأت في إطلاق الدفعة الأولى من المياه المعالجة في 24 أغسطس الماضي، وسط مخاوف بين الصيادين المحليين ومعارضة قوية من الصين، لكنه اكتمل في 11 سبتمبر.

معارضة الصين

أعلنت الصين معارضتها الشديدة لقرار اليابان البدء في تصريف المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن التخلص من المياه الملوثة يُعد قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ولها آثار عابرة للحدود، وإن المسألة ليست بأي حال من الأحوال تخص اليابان وحدها.

أضافت الصين أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة.