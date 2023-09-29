شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة تدعم صفوف ليفربول قبل مواجهة توتنهام؟ تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد ملعب توتنهام هوتسبير، لاستضافة مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتعادل توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية، أمام أرسنال بهدفين لمثلهما على ملعب الإمارات في ديربي لندن.

وفي الجهه الاخرى، حقق ليفربول انتصار هام على حساب ضيفه وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد بثلاثة أهداف لواحد.

بشرة سارة لجماهير ليفربول

وعاد الإنجليزي الشاب ترينيت ألكساندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، للمشاركة في تدريبات الريدوز الاستعدادية لمواجهة توتنهام، بعد شفائه بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وبعودة أرنولد يكون هناك دعم جديد لدفاعات ليفربول، خاصة مع دوره الهام على مستوى البناء الهجومي، إلى جانب مساندة لاعبي وسط الملعب.

وعلق بعض جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ان عودة ارنولد من الاصابة بمثابة صفقة جديدة للفريق.

تاريخ مواجهات توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي:

تواجه الفريقين من قبل في 62 لقاء في الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول في 31 لقاء مسجلا 109 هدفًا، بينما فاز توتنهام في 14 لقاء مسجلًا 73 هدفًا، وتعادل الفريقين في 17 لقاء.