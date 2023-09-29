رئيس الاركان البريطاني: خطوط الدفاع الروسية أظهرت أنها أقوى مما يعتقده الغرب

لفت رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية توني راداكين، الى أن "خطوط الدفاع الروسية أظهرت أنها أقوى مما يعتقده الغرب، ما تسبب بأن يسير الهجوم المضاد الأوكراني بوتيرة بطيئة".

ورأى انه "ينبغي للمراقبين الخارجيين أن يخفضوا توقعاتهم لنتائج الهجوم المضاد الأوكراني على المدى القصير"، معتبرا ان "هناك بالفعل حرب استنزاف في الوقت الحاضر، حيث يتطلب الفوز فيها قوة عسكرية واقتصادية".

وأكد راداكين أن "مهمة القوات الأوكرانية معقدة بسبب الافتقار إلى التدريب العسكري بين الجنود الأوكرانيين المعبئين، فضلا عن عدم تجانس الأسلحة، حيث توجد معدات من الحقبة السوفيتية ومعدات على الطراز الغربي. بالإضافة إلى ذلك، ألمح إلى أن كييف تأخرت في قرارها بشن هجوم مضاد".