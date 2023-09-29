نديم الجميّل لابناء الجالية في لوس انجلوس: لبنان يواجه مؤامرة النزوح السوري الذي لا قدرة له على تحمله

جال النائب نديم الجميّل على المشاركين في المهرجان اللبناني الخامس الذي ينظمه المجلس الرعوي لكنيسة مار يوسف سنويا في منطقة Riverside في ضواحي لوس أنجلوس.

واشار الى ان "بقدر سروري بلقائكم والتحدث اليكم، بقدر ما أنا حزين لأن لبنان يخسر أبناءه ويصدرهم إلى العالم بسبب ال​سياسة​ الرعناء التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ لبنان واللبنانيون بها منذ أربع سنوات".

ولفت الى انه "صحيح أن مرحلة الحرب التي خاضها المقاومون اللبنانيون مع بشير الجميل، لمنع احتلال لبنان والسيطرة عليه، لكن اللبناني لم يخسر جنى عمره في المصارف. صحيح أن خسارة الليرة بدأت تخسر قيمتها أمام الدولار منذ بداية الثمانينات في القرن المنصرم، ولكن ليس كما يحصل اليوم، بحيث يعاني اللبناني المقيم من الدخول إلى المستشفى والجامعة والمدرسة. لكن أنا معكم اليوم في هذا المهرجان العابق بحب اللبنانيين المغتربين لوطنهم، لأقول لكم أنتم قوة لبنان وطاقته الإيجابية. وكما استطاع اللبناني الجبّار أن يتخطى كل الصعاب في الماضي، سيعود ويتخطاها من جديد بفضل اللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع العالم وهم كنزه الذي لا ينضب".

وأوضح ان "لبنان يواجه اليوم معضلتين: معضلة تغيير هوية لبنان بأيادٍ لبنانية ولكن بوصاية خارجية. ومعضلة قديمة جديدة، الا وهي مؤامرة النزوح السوري الذي لا قدرة للبنان على تحمله. أيام صعبة تمرّ على لبنان. لن نلومكم أنكم اخترتم الهجرة ولكن اعملوا معنا ولو من بعيد لنستعيد لبنان الذي استشهد البشير وآلاف المقاومين والمناضلين من أجله".