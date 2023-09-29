حمية: النفايات والمخلفات السبب الرئيسي لانسداد المصبات على أوتوستراد الضبية

توجه وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى الاهل في الضبية وجميع العابرين، مشيرا الى ان "الصور والفيديوهات تظهر قناة فرفوري وكمية النفايات والمخلفات التي جرفتها معها من أعالي المنطقة نحو الأوتوستراد. فرق متعهدي الوزارة عملت طيلة الليلة الماضية لتصبح كما تبدو خالية منها.هذه المخلفات هي السبب الرئيسي لانسداد المصبات على الاوتوستراد."

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