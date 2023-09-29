شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

يقدم التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وبعض القنوات الخاصة والإذاعة المصرية.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، الدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، ويتلو القرآن القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "مظاهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمته" وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، ضمن احتفالات الوزارة بالمولد النبوي الشريف.

ولا يلتزم الجامع الأزهر بخطبة الجمعة الموحدة التي تعممها وزارة الأوقاف على جميع مساجدها، لأنه يتبع مشيخة الأزهر بعد أن تنازلت عنه الوزارة لصالح المشيخة في عام 2014.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، عبر الرابط التالي: