شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن الشيوخ تثمن بيان الوطنية للانتخابات: تقف على مسافة واحدة بين المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالبيان الذى أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى أعربت من خلاله عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره بعض المغرضون من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بأن قررات الهيئة الوطنية للانتخابات تتفق مع أحكام الدستور والقانون، فضلا عن أن الهيئة تتابع تنفيذ قرراتها على أرض الواقع بشكل حاسم وسريع، وذلك للوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

كما نوهت إسحق، بأن أهالي الشر هم المسئولون عن نشر الإدعاءات والأكاذيب بخصوص مكاتب الشهر العقاري، حيث ادعى البعض أن المكاتب لا تعمل بكفاءة تامة وهذا كلام غير صحيح على أرض الواقع، خاصة وأن الهيئة حريصة على عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرراتها.

وأشارت إلى أنه لا يجب الزج بالهيئة الوطنية للانتخابات في أي مناكفات سياسية من قبل اي طرف، خاصة وأن البعض يحاول زعزعة الثقة الشعبية في استقلال قررات اللجنة، ولكن هذا الأمر لن يحدث أبدا، لأن الهيئة مستقلة ولا تخضع لأي تدخل في عملها.