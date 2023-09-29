شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على تداول صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهًا، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، موضحا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا.

وشدد المركز على أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي، مُوضحًا أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، وأن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن.

وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.