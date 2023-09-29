سقوط 40 قتيلًا في تفجير إنتحاري قرب مسجد في بلوشستان في باكستان

قتل 40 شخصا على الأقل وجُرح العشرات في هجوم انتحاري وقع بينما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان.
واكد نائب مفوض الشرطة في منطقة ماتسونغ عبد الرزاق ساسولي إن "موكبا يضم مئات الأشخاص خرج من مسجد +مدينة+ ولدى وصوله طريق الفلاح، استهدفه انتحاري".
من ناحيته اعلن وزير الداخلية في حكومة الولاية زبير جمالي لوكالة فرانس برس انه "قُتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 بجروح، بينهم 20 حالتهم حرجة". قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا لتصل إلى 40 قتيلا.
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