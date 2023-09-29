حبيب تابع مع وزير المال تطورات القرض العربي

بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في شؤون ملف الإسكان عموماً وآلية عمل مصرف الإسكان خصوصاً.

وتسلّم الوزير الخليل من حبيب خلال اللقاء، نسخة من الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، حول موافقة مجلس الوزراء اللبناني على تعديل اتفاقيّة إعادة الإقراض بين مصرف لبنان ومصرف الإسكان لمشروع الإسكان في لبنان (المرحلة الثانية) والمموَّل من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأطلع حبيب خليل على تفاصيل الخطوات المسجّلة في هذا الموضوع، وأبلغه أن المصرف في انتظار تلقي كتاب ردٍّ من بدر محمد السعد على هذا الكتاب.

من جهته، أبدى الوزير الخليل "دعمه لأي خطوة يقوم بها مصرف الإسكان تساعد ذوي الدخل المحدود والمتوسط في هذه الظروف الصعبة، لا سيما العمل على تسريع القرض المذكور"، آملاً في "وضعه على سكّة التنفيذ في أقرب وقت".