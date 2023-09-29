بلدية بيروت: استمرارحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة والطرق في العاصمة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه "بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة كافة وعلى الطرقات والأرصفة وغيرها ضمن نطاق محافظة بيروت، تستمر دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة كل العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل، أحواض الزهور وكل أشكال التعديات على الملك العام، وذلك في أحياء دار المريسة، ميناء الحصن، فينيقيا، عبد الوهاب الرفاعي، ابن سينا، حسن ادريس، جادة باريس، حيث ستستمر إزالة التعديات عن الأملاك العامة تباعاً لتشمل شوارع اخرى في مدينة بيروت".

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