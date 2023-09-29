المديرية العامة للأوقاف الاسلامية ذكرت بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاحد المقبل

ذكرت المديرية العامة للأوقاف الاسلامية في بيان، الهيئات الناخبة ، لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في الجمهورية اللبنانية يوم الاحد المقبل 1 تشرين الاول من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر حيث تقفل الصناديق في بيروت والمحافظات اللبنانية".

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