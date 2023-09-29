شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لطالبة أمريكية أحرقت عيادة للإجهاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - (أ ف ب)

حُكم بالسجن خمس سنوات على طالبة أمريكية أضرمت النيران داخل عيادة الإجهاض الوحيدة في ولاية وايومنغ غرب الولايات المتحدة، على ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

وأقرّت لورنا روكسان غرين (22 عاماً)، بأنها دخلت عيادة «وِلسبرينغ هيلث أكسس» في كاسبر في أيار/مايو 2022 ورشّت الوقود في أرجائها. وكان من المقرر افتتاح العيادة بعد بضعة أسابيع.

وأشارت وثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة «أويل سيتي نيوز» المحلية، إلى أنّ الطالبة أوضحت لعناصر الشرطة أنها «تكره الإجهاض وتعاني كوابيس عزتها إلى قلق تشعر به من افتتاح العيادة».

ولفتت الوثائق إلى أنّ غرين «قررت حرق المبنى».

تأخر افتتاح العيادة أسابيع عدة بسبب الأضرار التي لحقت بها، ما صعّب بصورة أكبر إتاحة الإجهاض للنساء في وايومنغ.

ما زال الإجهاض مشروعاً في هذه الولاية المحافظة، لكنّ النواب الجمهوريين يحاولون تقييده منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو/حزيران 2022 إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وخلال الأشهر التي أعقبت صدور قرار المحكمة، فرضت ولايات محافظة عدة قيود على الإجهاض وصلت في بعضها إلى حظره تماماً.