شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: سفن إيرانية أطلقت «ليزر» على مروحية تابعة للجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

وجهت البحرية الإيرانية أشعة «ليزر» نحو مروحية أمريكية كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي فوق مياه الخليج العربي، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي الخميس.

وأوضح الجيش الأمريكي أن المروحية من طراز «أيه إتش-1 ذي فايبر» عائدة إلى وحدة تابعة للسفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان» التي أرسلت قبل أشهر في إطار تعزيزات عسكرية أمريكية بهدف ردع «مضايقات» إيران وخصوصاً لجهة محاولات احتجاز السفن وناقلات النفط.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية للقيادة الأمريكية الوسطى ريك شرنيتزر، إن سفناً إيرانية «وجّهت الليزر مراراً نحو طائرة أثناء تحليقها» الأربعاء.

واعتبر في بيان أن «هذه ليست نشاطات قوة بحرية احترافية، هذا تصرف غير آمن، غير احترافي، وغير مسؤول من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني، يهدد حياة (أفراد) القوات البحرية الأمريكية والحليفة ويجب وقفه فوراً».

وأكد شرنيتزر الخميس، أن «القوات البحرية الأمريكية ستبقى يقظة، وستواصل التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي».