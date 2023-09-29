انت الان تتابع خبر المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة الترشيح لبرنامج "سفراء الشباب".. ماذا تعرف عنه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس الأعلى للشباب أطلق استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب)، الذي أعلن عنه في جلسته الأولى المنعقدة في 13 أيلول 2023، وهو برنامج وطني شبابي تطوعي يهدف إلى اختيار وتسمية (3290) شاباً وشابةً من مختلف محافظات العراق تحت عنوان (سفير الشباب)، يمثلون الشباب أمام الحكومة والجهات المعنية، مما يخلق آلية واسعة وفعالة للتواصل والاتصال معهم".وأضاف ان "الحكومة ستعمل على تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادة ميدانين تنمويين، يعملون على خدمة الشباب والمجتمع وبث السلوكيات الإيجابية فيه.

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وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية التي عُقدت يوم السبت 18 أب/اغسطس 2023، بمناسبة يوم الشباب العالمي، تشكيل المجلس الأعلى للشباب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة نائباً، وعضوية وزراء التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ومستشار شؤون الشباب في مجلس الوزراء ومنسقية شؤون المحافظات ومنظمة مجتمع مدني مختصة بشؤون الشباب"، لافتاً إلى أن "لرئيس مجلس الوزراء قرار تسمية أعضاء المجلس".