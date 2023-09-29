شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: أجرينا مشاورات صريحة ومتعمقة وبناءة مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأمريكي "بالمشاورات الصريحة والمتعمقة والبناءة".

هذه هي أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس، إن دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي التقى سون وي دونغ نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا.

اجتماع في مالطا

قال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة والصين تتطلعان إلى إجراء المزيد من المحادثات على "أعلى مستوى" خلال الأشهر المقبلة، وذلك عقب الاجتماع الذي جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضح ممثل للحكومة الأمريكية أن ممثلي الصين والولايات المتحدة اجتمعا معًا لمدة 12 ساعة تقريبا على مدار يومين في مالطا.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن الجانبين التزما بذلك بعد اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي في مالطا.

وجاء في بيان رسمي للبيت الأبيض، أن الاجتماع بين وانج وسوليفان "كان جزءًا من الجهود القائمة للمحافظة على خطوط تواصل مفتوحة وإدارة العلاقات بين البلدين بشكل مسؤول"، وأن المناقشات كانت "صريحة وموضوعية وبناءة".