شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. 180 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس، إن نحو 186 ألف مهاجر وصلوا بالفعل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام.

وقالت روفن مينيكديويلا مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك لمجلس الأمن الدولي، إنه جرى تسجيل نحو 130 ألف شخص في إيطاليا، بزيادة قدرها 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن أكثر من 2500 شخص فُقدوا أو توفوا منذ بداية العام حتى 24 سبتمبر الحاليّ.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت مؤخرًا أن هناك أكثر من 2700 قتيل ومفقود.

102 ألف من تونس

وقالت مينيكديويلا إن أكثر من 102 ألف شخص حاولوا عبور البحر المتوسط من تونس، أي بزيادة قدرها 260% عن العام الماضي، كما حاول أكثر من 45 ألف شخص العبور من ليبيا، وبالإضافة إلى إيطاليا، فإن القوارب توجهت أيضًا إلى اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا.

وتسببت الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين في الآونة الأخيرة في حدوث توترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التدابير الرامية إلى الحد منها.