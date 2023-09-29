شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقاضي ضابط استخبارات بريطاني سابق.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية، ضد ضابط استخبارات بريطاني سابق، جمع ملف سيء السمعة يشير إلى وجود علاقات مزعومة بين الرئاسة الروسية (الكرملين) وفوز الرئيس السابق بالانتخابات.

وأفادت وثائق قضائية، أن ترامب حرك دعوى تتعلق بجمع بيانات ضد ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته الاستخباراتية "أوربيس".

قضايا ترامب

وحُركت الدعوى أول مرة في نوفمبر 2022 ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى الشهر المقبل، ولم تتوفر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.

وتصدر ملف ستيل عناوين الأخبار حول العالم عندما سرب لموقع في يناير 2017 تقارير تفيد بأن جهاز الاستخبارات الروسي تدخل في الحملة الرئاسية الأمريكية آنذاك.

ضابط الاستخبارات البريطاني كريستوفر ستيل

وكانت شركة "فيوجن جي بي اس" للأبحاث، ومقرها واشنطن، استعانت بستيل في يونيو 2016 لفحص علاقة ترامب بروسيا.

واستعانت اللجنة الديمقراطية الوطنية وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية بالشركة، بعدما توجه ترامب للترشح لخوض الانتخابات.