اخبار العالم

تونس تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا للقوات المسلحة لمملكة البحرين

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تونس تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا للقوات المسلحة لمملكة البحرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت تونس بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف موقعاً للقوات المسلحة لمملكة البحرين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية ، وأدى إلى استشهاد جنديين بحرينيين وإصابة آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم، أن تونس تجدّد موقفها الثابت الداعم للجهود الأممية والإقليمية لدفع مشاورات السلام؛ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا