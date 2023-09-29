تونس تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا للقوات المسلحة لمملكة البحرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت تونس بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف موقعاً للقوات المسلحة لمملكة البحرين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وأدى إلى استشهاد جنديين بحرينيين وإصابة آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم، أن تونس تجدّد موقفها الثابت الداعم للجهود الأممية والإقليمية لدفع مشاورات السلام؛ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.