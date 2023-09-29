شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من تين هاج قبل مباراة مانشستر يونايتد المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي، إريك تين هاج، فوزًا صعبًا ضد الفريق الأول الكروي بنادي بيرنلي بنتيجة 1-0، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2023-2024.

ويستمر الحديث عن سياسة الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، داخل فريقه وذلك قبل مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحسب موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن تين هاج يرفض الإفصاح عن تفاصيل الإصابات لأنه يعتبر الإصابات وتشخيصها أمرًا سريًا خاص بالفريق ولا يمكن الكشف عنه إلا للاعب المصاب.

تين هاج يحافظ على سرية مانشستر يونايتد

ويرغب المدرب الهولندي بالحفاظ على السرية وعدم إعطاء المنافسين معلومات قبل المباريات.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس يوم السبت المقبل، الموافق (30 سبتمبر لعام 2023)، في سابع مباريات الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي، حيث أنه من المتوقع مشاركة راشفورد بشكل طبيعي في المباراة المقبلة، حيث لم يتعرض لأي إصابة خلال هذا الحادث.

