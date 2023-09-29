شكرا لقرائتكم خبر عن «تقارير مضللة».. الشرطة الهندية تنفي اقتحام منزل رئيس وزراء ولاية مانيبور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جواهاتي - (رويترز)

نفت الشرطة الهندية تقارير، تفيد بأن حشداً هاجم مقر إقامة بيرين سينغ رئيس وزراء ولاية مانيبور في شمال شرقي البلاد ووصفتها بأنها «كاذبة ومضللة»، وأضافت أن المنزل يخضع «لإجراءات أمنية كافية».

جاءت تعليقات الشرطة، الخميس، بعد تقارير لوسائل إعلام، منها رويترز، فيما هزت الاحتجاجات إمفال عاصمة الولاية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 80 شخصاً، قبل عودة الهدوء المشوب بالحذر، الجمعة.

وقالت شرطة الولاية على منصة إكس، المعروفة سابقاً بتويتر، إن «الأخبار عن تعرض منزل رئيس الوزراء الخاص للهجوم كاذبة ومضللة»، وأضافت «إجراءات الأمن الكافية موجودة بالفعل».

صراع بين الميتي والكوكي

وأدى العنف العرقي إلى سقوط الولاية المتاخمة لميانمار، في ما يصفها العديد من خبراء الأمن بأنها حرب أهلية ضارية على الأرض والوظائف والنفوذ السياسي بين أغلبية ميتي وأقلية كوكي القبلية.

ولم تقع أعمال عنف، الجمعة على الرغم من تحدي بعض المتظاهرين حظر التجول في أجزاء من المدينة، حيث وقفت الشرطة والقوات العسكرية في حالة تأهب لإبقاء الوضع تحت السيطرة.

وأعلنت السلطات حظر التجول لأجل غير مسمى في إمفال وبعض المناطق بعد اشتباكات، الأربعاء، عقب احتجاجات على اختطاف وقتل طالبين.

وتم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الولاية لمدة خمسة أيام.

ومنذ اندلاع أعمال العنف لأول مرة في الثالث من مايو/أيار، قُتل أكثر من 180 شخصاً، معظمهم من الكوكي، وفر أكثر من 50 ألفاً من منازلهم في مانيبور.

وينتمي أكثر من نصف سكان الولاية البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة إلى الميتي، بينما تعيش أقلية كوكي، التي تشكل نحو 16% من السكان في الولاية، في التلال.

والطالبان اللذان عثر على جثتيهما هذا الأسبوع بعد اختفائهما في يوليو/تموز، من الميتي.

واتهم أقاربهما وزعماء الميتي مسلحي الكوكي بقتلهما، بينما انتقدوا السلطات لعدم وقف العنف.

وتقوم هيئة تحقيق اتحادية حالياً بالتحقيق في القضية.