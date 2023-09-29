شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: غرق 990 شخصاً بينهم أطفال في البحر المتوسط صيف 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

كان عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023، أكثر بثلاث مرات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، على ما أفادت منظمة يونيسيف، الجمعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن «البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال»، وقد سجلت غرق «ما لا يقل عن 990 شخصاً، بينهم أطفال» في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2023، «أي أكثر بثلاث مرات»، مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022، عندما «قضى ما لا يقل عن 334 شخصاً».

ولم تحدد اليونيسف بالأرقام عدد الأطفال، إلا أن 11600 «قاصر غير مصحوب» حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين كانون الثاني/يناير ومنتصف أيلول/سبتمبر 2023 في مراكب صغيرة، أي أكثر بنسبة 60 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ عددهم 70 ألفاً على ما أوضحت يونيسف لوكالة فرانس برس.

وقالت رجينيا دي دومينيسيس منسقة هذه المسألة لدى يونسيف «الحصيلة المأساوية للأطفال الذين يموتون خلال سعيهم للحصول على الأمن والملجأ في أوروبا، أتت نتيجة الخيارات السياسية ونظام هجرة فاشل».

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرس للأزمة في المتوسط، أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بين الأول من كانون الثاني/يناير و24 أيلول/سبتمبر 2023 بزيادة نسبتها 50 % على سنة.