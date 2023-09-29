شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: موسكو ستقرّر مع باكو مستقبل مهمّة حفظ السلام في كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلن الكرملين الجمعة، أنّ روسيا ستقرّر مع أذربيجان مستقبل مهمّة حفظ السلام في ناغورنو كاراباخ، بعد سيطرة باكو إثر هجوم خاطف على هذه المنطقة الانفصالية التي نشرت فيها موسكو قوات منذ عام 2020.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف رداً على أسئلة الصحفيين بشأن مستقبل هذه القوات «بما أنّ المهمّة موجودة الآن على الأراضي الأذربيجانية، فإنّ هذه النقطة ستكون موضوع مناقشات مع الجانب الأذربيجاني».