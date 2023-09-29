شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| إيلون ماسك من الحدود مع المكسيك: نيويورك قد تنهار بسبب المهاجرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مرور أكثر من أسبوع على انتقاده تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، توجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى معبر «إيغل باس» الحدودي مع المكسيك، حيث عبره آلاف المهاجرين في الأيام الأخيرة.

ونشر ماسك مقطع فيديو من هناك عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أكد خلاله أنه قرر الذهاب إلى هذا المعبر الذي يستخدم للهجرة غير الشرعية بولاية تكساس، «لمعرفة ما يحدث بالفعل».

ووجّه ماسك كاميرته نحو مجموعة كبيرة من الأشخاص، من المفترض أنهم مهاجرون، يجلسون على الأرض في انتظار معالجة أوراقهم من قبل مسؤولي الهجرة.

رافق الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، البالغ من العمر 52 عاماً، خلال الزيارة عضو الكونغرس المحلي توني غونزاليس، وقال: «إنني أقدر حقاً قدوم إيلون ماسك وتقديم تصوير غير مفلتر لما يحدث على الحدود... نشعر بأننا مهجورون للغاية. وهناك بعض الحلول. جزء كبير من هذا هو القدرة على مشاركة القصص التي لا يسمع عنها أحد».

من جانبه، أوضح إيلون ماسك خلال زيارته للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أن مستوى الهجرة غير الشرعية قد يتسبب في انهيار مدن مثل نيويورك، وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأضاف الملياردير الأمريكي: «أعتقد أننا بحاجة إلى نظام هجرة قانوني موسع بشكل كبير، وبأننا يجب أن نسمح لأي شخص مجتهد وصادق بالدخول إلى البلاد، وسيكون مساهماً، وفي الوقت ذاته، لا ينبغي لنا أيضاً أن نسمح للآخرين بدخول البلاد إذا كانوا ينتهكون القانون، فهذا غير منطقي».

وتابع: «أعتقد أننا نريد أن نفعل كلا الأمرين؛ تسهيل الهجرة القانونية ووقف تدفق الناس بهذا الحجم الذي يؤدي في الواقع إلى انهيار الخدمات الاجتماعية، حيث تنهار حتى أكبر مدن في أمريكا، مثل نيويورك، تحت الضغط المرتبط بعدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين هناك».

وكان ماسك، أغنى رجل في العالم، قد تعهد القيام بزيارة بعد أن أظهرت تقارير إعلامية أن مئات المهاجرين يحاولون عبور نهر ريو غراندي، حيث قامت الأمهات بدفع أطفالهن تحت سياج من الأسلاك الشائكة مع بعض ألواح الورق المقوى فقط لحماية أجسادهم.

وقبل أسبوع، طالب ماسك إدارة الرئيس جو بايدن، باتخاذ إجراءات وقائية ضد الهجرة غير القانونية، داعماً بناء جدار حدودي، وهو الأمر الذي أكسبه دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

