شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.7 درجات.. زلزال يضرب جزر روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية إنّ زلزالًا بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر الكوريل الروسية.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 66 كيلومترًا، وعلى بعد 123 كيلومترًا من الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلازل جزر الكوريل الروسية

وتتكرر الزلازل في تلك الجزيرة الروسية، ففي أغسطس 2022 ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.

وأعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، حينها أن مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترًا إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا.

سواحل إقليم كامتشاتكا

وفي ذات المنطقة ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر سواحل إقليم كامتشاتكا بالقرب من جزر الكوريل الروسية.

وأفادت محطة يوجنو سخالينسك الروسية لرصد الزلازل، حينها أن الزلزال كان على عمق 62 كم ويقع مركزه على بعد 294 كم جنوب غرب مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في إقليم كامتشاتكا.