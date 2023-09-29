شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. وقوع 7 قتلى وأكثر من 25 مصابا جراء انفجار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 25 جراء انفجار في إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان.

وقبل نحو شهر قتل 11 عاملا في هجوم مسلح شمال غرب باكستان.

انفجارات في باكستان

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان، إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة.

كانت الشاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

فيما ذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء... انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

شبكات إرهابية في باكستان

كانت أعلنت الشرطة الباكستانية تفكيك شبكة إرهابية متورطة في تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف حساسة.