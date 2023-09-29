شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر.. مقتل 12 جنديًا في هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل ما لا يقل عن 12 جنديًا في هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد يوم الخميس، ولم تذكر الوزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وإضافت الوزارة في بيان، إن 7 جنود لقوا حتفهم في قتال، بينما قُتل 5 آخرون في حادث في أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم.

ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترًا من العاصمة نيامي، بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر،

مقتل 100 متمرد

وقال بيان وزارة الدفاع، إن نحو 100 متمرد قُتلوا ودُمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها، لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

يدير النيجر مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب في يوليو، لأسباب منها الاستياء من تدهور الوضع الأمني.