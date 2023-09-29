شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف موقف ثلاثي ليفربول المصاب من مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف موقف الثلاثي المصاب، من مواجهة توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام، غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب: توتنهام هو اختبار صعب، لم نلعب مباراة سهلة بعد، خارج ملعبنا أمام نيوكاسل، وتشيلسي صعب حقًا، لقد كانت جميع الرحلات البعيدة عن ملعبنا صعبة.

وتابع: أداء توتنهام جيد، ويبدو مدربهم رائعًا، وأتطلع إلى مقابلته، أعتقد أن المشجعين كانوا جميعًا في حاجة ماسة إلى كرة القدم الهجومية، وهو يفعل ذلك.

وأضاف عن مصابي الفريق: ترينت ألكسندر أرنولد تدرب أمس بشكل طبيعي، سوف يتدرب اليوم بشكل طبيعي، أنا لست طبيبا لذلك لا أستطيع اتخاذ هذا القرار، لكن يبدو أنه سيكون في الفريق غدًا ويلعب.

وأشار: وتعرض ستيفان بايتيتش لانتكاسة صغيرة في ربلة الساق، نريده أن يشارك، ولكن علينا أن نكون حذرين حقًا، نحن نبذل قصارى جهدنا لجعله يتقدم بسرعة دون الضغط عليه، تياجو ألكانتارا لا يزال غير جاهز، وكذلك كونور برادلي.