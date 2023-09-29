الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية 2023 للتقدم لكليات ومعاهد التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت وزارة التعليم العالي صرف الأوراق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بعدد محدود بكليات التعليم العالي وعدد كبير من المعاهد العليا متنوعة التخصصات، وسيكون صرف الأوراق من المكتب الرئيسي بالقاهرة والأفرع التابعة له المحافظات على أن يتم تخصيص منافذ للبنين وأخرى للبنات فى القسمين العلمى والأدبي، ومن ثم بدء تسجيل الرغبات.

وأكد وزارة التعليم العالي أنه لا يحق للطالب استرجاع دليل الثانوية الأزهرية بعد الإطلاع على الرقم السري، ويمكن تسجيل الرغبات عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وعلى الطالب أن يحضر معه عند تقديم الأوراق للكلية أو المعهد المرشح له المستندات الأتية:

- أصل شهادة النجاح الأصلية أو بيان نجاح لعام 2017.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- طلب الألتحاق (نموذج 555 تنسيق) أول ورقة فى الدليل.

- عـدد 6 صور شخصية.

- نموذج 2 جند ( للطلاب للذكور فقط ).