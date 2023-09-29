محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1463 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2195 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1869 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 4.3 دولار بنسبة 0.23% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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