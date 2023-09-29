بأعلى ربح في تاريخها.. اعتماد نتائج أعمال الشرقية للدخان للعام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بأغلبية الأعضاء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وتقريري مراقبي الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

وانعقدت الجمعية العامة العادية للشركة، مساء الخميس 28 سبتمبر ، برئاسة تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وحملة الأسهم.

واعتمدت الجمعية، حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة ، وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة، علي أن يكون 3.75 جنيه للسهم الواحد، وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول بقيمة ٢ جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر أكتوبر، والثاني بقيمة ١.٧٥ جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.

وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، ارتفاع في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضي.

كما حققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أعلى صافي ربح في تاريخ الشركة بلغ 7.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 90% ، كما حققت الشركة هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43%.

أما عن الأداء التشغيلي، حققت في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) قدره 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه مقارنه بـ 14.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وسجلت زيادة في مبيعات منتجات المعسل بمقدار 52% على أساس سنوي لتحقق 203 ملايين جنيه مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.