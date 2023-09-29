ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في العملة المزيفة على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في العملة المزيفة عبر موقع الفيسبوك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبي شرائها نظير مبالغ مالية.

وبالفحص تبين أن 4 أشخاص مقيمين بمحافظتي " الجيزة ، الإسماعيلية" لمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين امتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبي شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوموا بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مستغلين خشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة الجنائية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة في نشاطهم الإجرامي بأسماء منتحلة، محافظ مالية تستخدم في تلقي الإيداعات المالية المرسلة من عملائهم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.