الكرملين: بوتين يوجه رسالة هامة إلى الشعب الروسي غدًا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيوجه رسالة عبر الفيديو غدا السبت يهنئ فيها الشعب الروسي بالذكرى الأولى لعودة المناطق الجديدة إلى قوام روسيا.

وردا على سؤال حول احتمال حضور بوتين الحفل الذي سيقام في الساحة الحمراء مساء اليوم الجمعة بهذه المناسبة، أجاب بيسكوف: "لا. هذه المناسبة غير مدرجة على جدول الرئيس بوتين".

ووقع بوتين مؤخرا مشروع قانون صادق عليه مجلس "الدوما" يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل فيه البلاد بعودة جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى قوام روسيا.

وفي الفترة من الـ23 وحتى الـ27 من سبتمبر 2022، أجريت استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في المناطق المذكورة.

وصوتت الأغلبية الساحقة من السكان هناك لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي 30 سبتمبر من العام المذكور وقع بوتين والزعماء الإقليميون في المناطق الأربع اتفاقيات قبول الأراضي الجديدة في قوام روسيا كيانات فيدرالية كاملة الحقوق.