جامعة الروح القدس افتتحت مركز الكتابة لتحسين مهارات الطلاب وصقل أسلوب كتابتهم

افتتحت جامعة الروح القدس- الكسليك مركز الكتابة خلال احتفال أقامته، في حضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والطلاب.

واعتبر الأب هاشم أنّ "أهمية هذا المركز تكمن في خلق ثقافة يحتاجها طلابنا، وأحيانًا، الأساتذة في مجال الكتابة والمهارات الخاصة بها".

ودعا الجميع، أساتذةً وطلابًا، إلى "زيارة المركز والمشاركة في مختلف أنشطته. وأوّد أن أعبّر عن إيماني الكبير بأهمية الكتابة لأنه عندما نكتب، نعبّر عن أنفسنا، ونحن بأمسّ الحاجة إلى ذلك".

وفي الختام، كان شرح مفصل عن أهداف المركز ومهامه، قدّمه مجموعة من الطلاب المتفوقين الذين تطوعوا كأساتذة في المركز بهدف مساعدة زملائهم في مجال الكتابة.