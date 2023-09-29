اقام إقليم كاريتاس كسروان الأول عشاءه السنوي الخيري في كازينو لبنان، بحضور المطران أنطوان نبيل العنداري النائب البطريركي على بطريركية جونيه المارونية، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، الأب رولان مراد منسق جهاز الاقاليم لرابطة كاريتاس.
وشكر الاب عبود، "باسم صاحب السيادة المطران عنداري ورابطة كاريتاس لبنان والحضور، القيمين على اقليم كسروان الاول اصحاب القلوب المحبة على العمل الجبار في الوقوف بجانب المحتاجين".
وأشار الى أننا "نحب الفقراء ولكن الله يحبهم اكثر منا، فقد اعطانا فرصة لعمل الخير. الله لا يحب الدين، فالذي يديِّن الله، الله يرد له دينه. نحن لا نخاف ابدا، فكل انسان لديه طاقة حب يستثمرها الله بالطريقة التي يراها مناسبة".
وأضاف "يقول المثل اذا كان في جيبك عطر فلا تدل عليه انما هو يدل على نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر الاب عبود في العشاء السنوي لاقليم كاريتاس كسروان الاول: نحب الفقراء ولكن الله يحبهم اكثر منا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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