30 ضابطاً في الأمن العام أقسموا اليمين القانونية في قصر العدل بيروت

أقسم ثلاثون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام قبل ظهر اليوم اليمين القانونية أمام القاضي حبيب مزهر، في قصر العدل بيروت، بحضور العقيد الاداري جورج بو شعيا، المقدم الركن ربيع الحاج شحادة، الرائد الاداري جورج مفرج، الملازم أول علي العلي.

ودعا القاضي مزهر، الضباط، الى "العمل بكل قوة وإخلاص لأجل المؤسسة التي ينتمون إليها"، مشدّداً على أن "العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية الممثلة بالأمن العام هي علاقة وطيدة ومتواصلة ومتداخلة، حيث أن لا قيمة لأحكام القاضي إذا لم تنفّذ من خلال الضباط العدليين".

بدوره، ألقى بو شعيا كلمة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، لافتاً الى أن "اتمنى لكم بإسم المدير العام، ان يكونَ قسمُكم محطةً مفصليةً في حياتكم المهنية، وان تنتقلوا الى رحابِ الاداءِ الوظيفي المنتج والمكلّل بعالم القانون وان تعززوا قدراتِكُم المهنيةِ في سبيلِ المهمةِ التي عقدتم العزمَ عليها عندما تطوَّعتُم للانخراطِ في هذه المؤسسةِ العريقة، وان تكونوا في خدمةِ مواطنيكًم وكل مقيمٍ على الأراضي اللبنانية استناداً الى النظامِ ومندرجاته".