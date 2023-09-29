اندلاع حريق كبير في الأحراج الفاصلة بين بعاصير والدبية في اقليم الخروب

اندلع حريق كبير في الأحراج الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية في اقليم الخروب، و تعمل عناصرالدفاع المدني على اخماده، رغم صعوبة الوصول الى مكان الحريق.
كما تستمر جهود عناصر الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الذي شبّ منذ الصباح الباكر في الأحراج الفاصلة بين بلدتي شحيم وعانوت.
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