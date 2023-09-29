النشرة: اتمام عملية انسحاب المسلحين من مدارس وكالة الأونروا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن اتمام عملية انسحاب المسلحين من مدارس وكالة الأونروا ومكتب مدير المخيم في عين الحلوة في حيي التعمير والبركسات وانتشار القوة المشتركة على مداخلها.

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