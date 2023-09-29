عمل متواصل لإخماد حريق مساحات من الأعشاب في شارون

عمل عناصر من الدفاع المدني معززين بالآليات والعناصر وبعد جهودٍ مضنية استمرّت منذ الساعة ٠٨:٠٠ ولغاية الساعة ١٤:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٩/٢٩ على إخماد حريق شبّ في مساحات شاسعة من الأعشاب والقندول في شارون - عاليه.

وقد حرص العناصر على تبريد رقعة الحريق بإحكام منعاً من تجدده.