وزارة المالية رفعت الى رئاسة مجلس الوزراء مشاريع قوانين ترتبط باجراءات ضريبية

رفعت وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين ترتبط بإجراءات ضريبية، وهي: -مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية). - مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة). - مشروع قانون يرمي الى استحداث قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى أرباح الشركات وسائر الأشخاص المعنويين المستند الى برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي. - مشروع قانون يرمي الى استحداث وتعديل عدد من المواد القانونية في سياق برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.

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