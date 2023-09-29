شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يوافق على نشر قوات إضافية في كوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (رويترز)

قال حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بيان، الجمعة، إنه «وافق على نشر قوات إضافية للتعامل مع الوضع الراهن» في كوسوفو.

ولم يحدد الحلف بعد قوام القوة الإضافية، أو من أي الدول ستأتي.

وحولت معركة بين الشرطة وصرب مسلحين يتحصنون في أحد الأديرة قرية هادئة في شمال كوسوفو، إلى منطقة حرب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتتهم كوسوفو صربيا بتسليح ودعم المقاتلين الصرب.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 2008، بعد انتفاضة مسلحة وتدخل من حلف شمال الأطلسي في 1999. ولا تعترف صربيا باستقلالية كوسوفو، وتتهمها بإثارة أعمال العنف من خلال إساءة معاملة السكان من أصل صربي.

وأعلنت بلغراد والجماعة السياسية الصربية الرئيسية في كوسوفو الحداد على الصرب الذين لقوا حتفهم في المعركة.