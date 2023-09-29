بوتين وقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف شخص للخدمة بداية من الخريف

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف شخص للخدمة بداية من الخريف، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

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