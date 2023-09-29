"حزب الله" دان "التفجيرات الإرهابيّة" في التي استهدفت مصلين في باكستان: لمواجهة الجماعات التكفيرية

أعرب "حزب الله" عن إدانته "التفجيرات الإرهابيّة التي ارتكبتها الجماعات التكفيريّة ضد جموع المصلين في باكستان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين تحت الأنقاض".

ولفت إلى "أننا نجدد دعوتنا الى العلماء والمفكرين للتصدي لهذا الفكر الضال وتبيان خطورته، كما ندعو دول المنطقة والهيئات الاهلية والدينية وجميع القوى السياسية والشعبية الى التعاون المشترك في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابية، ونؤكد ضرورة بذل الحكومة الباكستانية أقصى جهودها لملاحقة القتلة ومنع تكرار هذه الجرائم".