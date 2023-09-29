أهالي اقليم الخروب ناشدوا المعنيين المساعدة لانقاذ طبيعة وأحراج المنطقة من الحرائق المتنقلة يوميا

ناشد أهالي اقليم الخروب الحكومة وجميع وزارات وأجهزة الدولة المعنية، "التحرك السريع والمساعدة على إخماد الحرائق المتنقلة يوميا، في أحراج المنطقة، والتي كان آخرها صباح اليوم في خراج بلدات عانوت وشحيم، وبعاصير والدبية".

ودعا الأهالي، الجميع، الى "تحمل مسؤولياتهم، وانقاذ ما تبقى من طبيعة لبنان"، مؤكدين أن "الحرائق باتت تهدد معظم أرجاء المنطقة ومنازلها وأصحابها".

واعتبروا أن "ما يجري في المنطقة مؤشر خطير على زوال البيئة وطبيعة وأحراج االمنطقة، وهناك ايادي خفية تريد الضرر والأذى لأهالي المنطقة، لغايات في نفس يعقوب، وبهدف الحصول على الحطب في ما بعد".

وأشاد الأهالي بـ"جهود وتضحيات عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني والقوى الأمنية وشرطة البلديات وشباب المنطقة، الذين تضافروا لإخماد الحرائق، مؤكدين أن قدراتهم لا تكفي "بسبب ضخامة الحرائق وقلة الإمكانات وعدم توفرها في ظل الظروف الصعبة، ووسط تسارع حركة الرياح".

ووجهوا نداء بضرورة "المساعدة في انقاذ ما تبقى، ورفع المخاطر وإبعاد شبح الحرائق عن أبناء المنطقة".