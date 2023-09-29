شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ موجة أخرى من التجنيد الإجباري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ روسيا موجة أخرى من التجنيد الإجباري، اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وسيتم استدعاء الجنود للخدمة العسكرية الأساسية لمدة 12 شهرًا، لكن لن يتم نشرهم في منطقة الحرب ضد أوكرانيا، طبقًا لما ذكره الأدميرال فلاديمير زيمليانسكي، المسؤول عن التجنيد في هيئة الأركان العامة.

وأضاف أن "هناك ما يكفي من المتطوعين ، الذين يقومون بالخدمة العسكرية ويؤدون المهام المناسبة" في أوكرانيا.

تجنيد إجباري سنوي

تجند روسيا من مواطنيها إجباريًا مرتين سنويًا، وعادة ما يبلغ عدد المجندين، حوالي 120 ألفًا.

ولم يعط زيمليانسكي أرقامًا محددة حول عدد المجندين، الذين سيتم استدعاؤهم، هذه المرة، خلال التجنيد في الخريف.

وأشارت أرقام روسية رسمية إلى أن حوالي 300 ألف متطوع، سجلوا في الخدمة العسكرية في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، خلال التعبئة الجزئية العام الماضي.