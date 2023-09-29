صور.. "قومى المرأة" ينفذ برنامج التثقيف المالي داخل قرى حياة كريمة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان، البرنامج التدريبي "التثقيف المالي" فى مرحلته الجديدة على مدار 5 أيام داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى إن البرنامج التدريبي استهدف رفع الوعي لدى العديد من السيدات، من خلال التعريف بالكثير من الموضوعات المتعلقة بكيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان.

وأشارت إلى أنه جرى التعريف بكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لدى السيدات ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته بما يحقق أهداف المشروع، والمتمثلة فى تطبيق محوري التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.