الحاج حسن: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عن "مصادرة كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية، تحت إشراف القضاء المختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة".

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