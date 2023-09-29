منسقية عكار في "المستقبل" نفت وجود مرشح مشترك مع باسيل لانتخابات المجلس الشرعي

نفت منسقية عكار في تيار "المستقبل" في بيان، "جملة وتفصيلا، ما نشره إحدى المواقع من "ادعاءات عن مرشح مشترك لعضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".

وأكّد أنّ "ما تضمنه الخبر المنشور مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وتدخل في إطار الاجتهادات والفبركات التي لا تصدق"، وقال: "ليس لدى تيار المستقبل في عكار ما يقوم به تحت الطاولة مع أحد، وتحديدا مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، لا سيما في انتخابات المجلس الشرعي".