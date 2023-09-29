نفت منسقية عكار في تيار "المستقبل" في بيان، "جملة وتفصيلا، ما نشره إحدى المواقع من "ادعاءات عن مرشح مشترك لعضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".
وأكّد أنّ "ما تضمنه الخبر المنشور مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وتدخل في إطار الاجتهادات والفبركات التي لا تصدق"، وقال: "ليس لدى تيار المستقبل في عكار ما يقوم به تحت الطاولة مع أحد، وتحديدا مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، لا سيما في انتخابات المجلس الشرعي".
كانت هذه تفاصيل خبر منسقية عكار في "المستقبل" نفت وجود مرشح مشترك مع باسيل لانتخابات المجلس الشرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.