الخطيب: ندعو حكومة باكستان وشعبها للتعاون لاجتثاث الارهاب التكفيري والتمسك بالوحدة الوطنية

استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بشدة "التفجير الانتحاري في بلوشستان في باكستان الذي استهدف موكب المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف بعد تأديتهم الصلاة، في عمل ارهابي ينتهك حرمة الإنسان وقدسية الدين ارتكبته جماعات تكفيرية امتهنت الارهاب والقتل المتعمد مخالفة كل التعاليم الدينية والقيم الانسانية. نسأل الله الرحمة للضحايا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى".

وعزى الخطيب الحكومة الباكستانيه والشعب وذوي الضحايا بJ"هذا المصاب الجلل"، داعيًا "حكومة باكستان وشعبها الى التعاون لاجتثاث الارهاب التكفيري وعدم السماح لنشوء بيئة حاضنة له، والتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة الفتن التي تقف خلفها الدوائر الاستعمارية بغية زعزعة امن واستقرار باكستان".