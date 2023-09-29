الأبيض نوه بانعقاد 6 مؤتمرات طبية: حريصون على مواكبة التقدم العلمي والإبتكارات الطبية الموثوقة

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أن "انعقاد المؤتمرات الطبية العلمية المتتالية دليل ساطع على صمود النظام الصحي في لبنان رغم كل المصاعب الجوهرية التي يمر بها بلدنا. فهذا النظام لم ينهار بل على العكس نرى القطاع الإستشفائي ساعيًا وراء استكشاف أفضل الخدمات الطبية الحديثة لتقديمها للمرضى".

ولفت الأبيض، خلال رعايته المؤتمر الذي نظمته الجمعية اللبنانية للخصوبة في فندق الهيلتون - متروبوليتان في سن الفيل، الى أن "الكادر الطبي وفي مقدمه الأطباء حريصون على مواكبة التقدم العلمي والإبتكارات الطبية الموثوقة للمحافظة على الإمتياز في التشخيص والعلاج ليس فقط في لبنان بل في منطقة الشرق الأوسط".

ونوه الأبيض بتكريم البروفسور جان مارك أيوبي، مثمنا "الدور اللامع الذي يلعبه الإغتراب الطبي اللبناني والذي لمسه بقوة في زياراته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأبو ظبي، حيث يبدي الأطباء اللبنانيون في الخارج إهتماما كبيرا بوطنهم الأم ويرغبون بالعودة إليه لمشاركة أبناء وطنهم خبرتهم الطبية والعلمية".